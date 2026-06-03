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Yaşam Yaramaz angus ortalığı savaş alanına çevirdi! Gemiden kaçtı, denize düştü
Yaşam

Yaramaz angus ortalığı savaş alanına çevirdi! Gemiden kaçtı, denize düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Mersin’de Taşucu Limanı’na getirilen gemiden kaçan angus, görevliler tarafından yakalanamayınca denize düştü.

Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nda gemiden indirilen angus, nakliye araçlarına yüklendiği sırada liman sahasına kaçınca hareketli anlar yaşandı.

 

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen büyükbaş yüklü bir gemideki angus, nakliye araçlarına yüklendiği sırada liman sahasına kaçtı. Görevlilerin tüm müdahalelerine rağmen bir türlü yakalanamayan angus, denize düştü. Olayın ardından bölgedeki römork ekipleri ve liman görevlileri harekete geçti. Denizde bir süre yüzen angus, ekipler tarafından halatla güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Karaya alınmasının ardından güvenli bir alana götürülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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