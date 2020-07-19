  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Mantar toplarken uçuruma yuvarlandı... Ekipler seferber oldu

Düzce'de mantar toplarken uçuruma yuvarlanan Ahmet Gündüz, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 08:59:00 - 2020-07-19 10:06:52
Mantar toplarken uçuruma yuvarlandı... Ekipler seferber oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde yaşayan Ahmet Gündüz, mantar toplamak için evinden ayrıldı.

Gündüz'den haber alamayan yakınları ve köylüler arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma, Afet Gönüllüleri Derneği ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında ormanlık alanda kayalıklardan düşen ve uçurumda zorlukla tutunan Gündüz'e yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

Halatlı sedye ile güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, düşme neticesinde kayalıklara çarptığı için vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı