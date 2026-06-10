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Yerel Mantar toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı
Yerel

Mantar toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Mantar toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde mantar toplamak amacıyla köye yakın bir araziye çıkan Sinan Şabahat, bir ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Anne ayının saldırısına uğrayan Şabahat hayatta kalabilmek için kollarıyla başını siper etti. Ayının diş ve pençe hamleleriyle Şabahat kolundan, başından ve ayaklarından yaralandı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Elmadüzü köyü kırsalında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Sinan Şabahat, mantar toplamak amacıyla köye yakın bir araziye çıktı. Arazide bir ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Şabahat, bir anda anne ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Şabahat hayatta kalabilmek için kollarıyla başını siper etti. Ayının diş ve pençe hamleleriyle Şabahat kolundan, başından ve ayaklarından yaralandı.

Bir süre sonra korkan yavruların kaçması üzerine anne ayı da bölgeden uzaklaştı. Şahsın haber vermesi üzerine yakınları olay yerine ulaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Şabahat, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Şabahat bir anda ayıların kendisine saldırdığını ve başka da bir şey görmediğini söyledi.

Olay anını anlatan Sinan Şabahat'ın kardeşi Mehmet Şabahat, "Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi" dedi.

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