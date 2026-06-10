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Gündem Ertuğrul Akar: İmamoğlu Milletvekillerine ‘Sokakları Karıştırın’ Talimatı Verdi
Gündem

Ertuğrul Akar: İmamoğlu Milletvekillerine ‘Sokakları Karıştırın’ Talimatı Verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Avukat Ertuğrul Akar, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, Ekrem İmamoğlu'nun bazı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde "sokakları karıştırın" talimatı verdiğini öne sürerek, "Yüzde yüz doğru bir bilgi veriyorum. Savcılık çağırırsa gereğini yaparım" dedi.

Avukat Ertuğrul Akar, katıldığı televizyon programında gündem oluşturacak iddialar ortaya attı.

Programda konuşan Akar, Ekrem İmamoğlu'nun bazı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde "sokakları karıştırın" talimatı verdiğini söyledi.

Açıklamalarını net ifadelerle dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu görüştüğü milletvekillerine 'sokakları karıştırın' talimatı verdi. Yüzde yüz doğru bir bilgi veriyorum. Savcılık çağırırsa gereğini yaparım."

Akar'ın bu açıklamaları kısa sürede siyasi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelirken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Özellikle "savcılık çağırırsa gereğini yaparım" sözleri dikkat çekerken, Akar'ın açıklamalarının önümüzdeki günlerde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

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Yorumlar

hasan

İMAMOĞLU KENDİNİ NERDE GÖRÜYOR BİLMEM ONUN LAFIYLA SÖZÜYLE BIRAKIN SOKAKLARI TUVALETE GİDİLMEZ BE........

Vatandaş

Organize suç örgütü elebaşısı yolsuz ve. Sahtekar ekreme Sayın diyor,yuh be.
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