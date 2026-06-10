Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! “Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar”
CHP’li Gürsel Tekin, Özgür Özel ve İmamoğlu’nun fondaş gazetesi Sözcü’nün kendisi ve Barış Yarkadaş’ın dün genel merkezde partililerle fotoğrafını “Genel Merkezde malum kişiler” diye servis etmesine fena çaktı.
Sözcü’nün “Sosyal medya kullanıcıları, dünkü kalabalığı polis baskını sırasında Genel Merkez önüne gelenlere benzetti, “Ben CHP’li göremedim”, “Taşıma CHP’liler” yorumu yaptı…” şeklindeki haberine sosyal medya hesabından tepki gösteren Gürsel Tekin, “Malum medya yine sahnede… Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaşmış durumdalar. “Malum kişiler” dedikleri insanlar CHP’nin evlatlarıdır. Biz arındıkça, malum medya ve arkasındaki malum çıkar odaklarının gerçek yüzü daha net ortaya çıkıyor”
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