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Gündem Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! “Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar”
Gündem

Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! “Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar”

Yeniakit Publisher
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Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! "Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar"

CHP’li Gürsel Tekin, Özgür Özel ve İmamoğlu’nun fondaş gazetesi Sözcü’nün kendisi ve Barış Yarkadaş’ın dün genel merkezde partililerle fotoğrafını “Genel Merkezde malum kişiler” diye servis etmesine fena çaktı.

Sözcü’nün “Sosyal medya kullanıcıları, dünkü kalabalığı polis baskını sırasında Genel Merkez önüne gelenlere benzetti, “Ben CHP’li göremedim”, “Taşıma CHP’liler” yorumu yaptı…” şeklindeki haberine sosyal medya hesabından tepki gösteren Gürsel Tekin, “Malum medya yine sahnede… Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaşmış durumdalar. “Malum kişiler” dedikleri insanlar CHP’nin evlatlarıdır. Biz arındıkça, malum medya ve arkasındaki malum çıkar odaklarının gerçek yüzü daha net ortaya çıkıyor”

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Yorumlar

Soygunda calinan paralar hirsiz cetesinin medya atagindan kysturulmali... siyaseti ve yargiyi etkilemelerine uzin verilmemeli

.........NEREDE BU DEVLET

Derdimiz memleket

Nasıl arınıyorsunuz? Tek millet tek bayrak diyebilecekmisiniz, kalkınma için yapılan her yatırımı durdurmak için mahkemeye vermekten vazgeçecekmisiniz, hırsız belediyecilerin çaldığı paraların devlete iadesi için ne yapacaksınız? Laiklik maskesi altında islam düşmanlığı yapmaya son, Osmanlı Vahdetin hain demeye son verecek misiniz Türkiye yi abd Avrupa ya şikayetten vazgeçecek misiniz? Ne işimiz var Libya da Suriye’de demeye, tezkereye hayır Sinop ta balıkları üretmeyin demeye son verecek misiniz ? Yoksaaa: teşbihte hata olmaz hirıstiyanlar gibi suya dalıp çıkıp vavtiz olduk -pardon- arındık biz mi diyorsunuz
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