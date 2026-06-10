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Gündem Bakan Gürlek’ten yüksek yargı organlarına seçilen üyelere tebrik
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Bakan Gürlek’ten yüksek yargı organlarına seçilen üyelere tebrik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek’ten yüksek yargı organlarına seçilen üyelere tebrik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yüksek yargı organlarına seçilen yeni üyeleri tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK tarafından Gökhan Karaköse’nin Yargıtay üyeliğine, Gülten Hatipoğlu ile Recep Yılmaz Korkmaz’ın ise Danıştay üyeliklerine seçildiğini belirterek, yeni görevlerinden dolayı kendilerini kutladı.

Seçilen isimlerin yargı teşkilatının farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargıya önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade eden Bakan Gürlek, "Yeni görevlerinin kendileri, yüksek yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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