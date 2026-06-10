Yolun sonu yeni parti mi?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan liderlik ve yönetim krizini değerlendirdi. Övür, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tartışmaların ardından bugün gerçekleştirilecek CHP Meclis Grubu toplantısının partinin geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Övür'e göre, parti içindeki gerilimin devam etmesi halinde CHP içerisindeki farklı grupların bir arada kalması zorlaşacak ve yeni parti tartışmaları daha da güçlenecek. Bu süreçte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinin güçlendiğini savunan Övür, son dönemde yaşanan gelişmelerin parti yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

"SEÇİM SONUÇLARI ÖZEL YÖNETİMİNİ ZORLADI"

Yazısında son yerel seçimlerde bazı beldelerde alınan sonuçlara da değinen Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçimlerden beklediği siyasi desteği alamadığını öne sürdü. Bu durumun, parti yönetiminin "halk desteği" söylemini zayıflattığını savunan Övür, CHP içindeki tartışmaların daha görünür hale geldiğini belirtti.

YENİ PARTİ TARTIŞMALARI

Mahmut Övür, CHP içerisinde yeni bir siyasi oluşum hazırlığı yapıldığı yönündeki iddialara da değinerek, bu girişimlerin kolay olmayacağını yazdı. Türkiye siyasi tarihinde büyük partilerden ayrılarak iktidara yürüyen örneklerin sınırlı olduğuna dikkat çeken Övür, yeni bir partinin güçlü bir siyasi alternatif haline gelmesinin zor olduğunu savundu.

DSP İDDİASI VE AKSAKAL'IN TEPKİSİ

Övür'ün yazısında dikkat çeken bölümlerden biri de Demokratik Sol Parti (DSP) ile ilgili iddialar oldu. Yazara göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in DSP ile temas kurduğu yönündeki iddialar, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sert açıklamalarıyla gündeme geldi.

Aksakal'ın, "DSP'de Bülent Ecevit kültürü vardır. Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz mümkün değildir" sözlerine yer veren Övür, yaşanan polemiğin CHP'deki yeni parti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını ifade etti.

"İMAMOĞLU'NU KURTARMA PARTİSİ" TARTIŞMASI

Yazısının sonunda gazeteci Nevşin Mengü'nün değerlendirmesine de yer veren Mahmut Övür, kurulabilecek yeni bir partinin zamanla yalnızca belirli isimleri savunan bir yapıya dönüşebileceği yönündeki görüşleri aktardı.

Övür, CHP'de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki dönemde Türk siyasetinin en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, parti içindeki güç mücadelesinin seyrinin merakla beklendiğini ifade etti.