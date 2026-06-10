  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor 'Rusya'daki askeri tesis ve petrol rafinerisini vurduk' Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı Ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla görüşmelere başlıyor! Jose Mourinho'un yeni kararı bomba Herkes şaşkın hazırlaması 10 dakika: Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Sırrı herkesi şaşkına çevirdi Trafik tabelaları değişiyor! İşte kimsenin anlamını bilmediği o 4 yeni levha: 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek 10 yıl önce Türkiye'yi terk eden Rus devinden beklenmedik karar: İsimleri devlet sırrı gibi gizli tuttular Xiaomi'nin yeni tableti Türkiye'de piyasaya sunuldu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var

Güne bir fincan sıcak kahveyle başlamak birçoğumuz için vazgeçilmez bir sabah ritüeli. Sabah aç karna tüketilen Türk kahvesi, metabolizmayı uyandırarak cayır cayır yağ yakıyor. Bu sebeple bu yönteme yoğun talep var...

#1
Foto - Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var

Kilo vermek çoğu zaman sabır gerektiren bir mücadele gibi görünür, ama bazı içecekler bu süreci hızlandırabilir. Peki aç karnına kahve içtiğinizde vücudunuzda nelere sebep oluyor?

#2
Foto - Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var

Özellikle sabah aç karna tüketilen Türk kahvesi, metabolizmayı uyandırarak yağ yakımını destekliyor. Düzenli olarak içildiğinde, yıllardır depolanmış inatçı yağların çözülmesine yardımcı oluyor ve kısa sürede fark edilir sonuçlar ortaya çıkarıyor. Kahve ve tarçın, tek başlarına bile yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir; ama ikisi bir araya geldiğinde adeta vücudunuz için bir antioksidan bombası haline geliyor.

#3
Foto - Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var

Tarçın, kan şekerini dengeler ve ani yükselip düşmelerin önüne geçerek enerji seviyenizin sabit kalmasına yardımcı olur. Tarçın, vücutta iltihaplanmayı azaltan güçlü bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir.

#4
Foto - Sabah aç karnına Türk kahvesi cayır cayır yağ yakmaya sebep oluyormuş... Yoğun talepler var

Tarçın, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini kolaylaştırır. Özellikle sabah aç karna tüketilen tarçınlı Türk kahvesi, bir haftalık düzenli kullanımda depolanmış yağların daha hızlı yakılmasını destekler ve fazla kiloların vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olur. Tarçın ve kahvede bulunan besin değerleri, kalp sağlığını destekleyerek damarların ve dolaşım sisteminin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Tarçın, güçlü anti-mikrobiyal özellikleri sayesinde bazı bakteri ve mantar türlerine karşı koruyucu etki gösterir. Kahvede bulunan kafein, konsantrasyonu artırırken, tarçınla birleştiğinde beyin fonksiyonlarının daha verimli ve sağlıklı çalışmasına destek olur. Tarçın, stresle mücadelede destek olurken, kahve de zihinsel uyanıklığı artırarak stresin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. En yüksek enerjiyi anında hissetmek için Americano, Espresso veya Filtre Kahve gibi sade seçenekler tercih edilmelidir. Doğrudan yüksek kafein ve zindelik sağlayan bu kahveler, süt veya şeker içermediği için sindirimi kolaylaştırarak vücudu hızlandırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı
Gündem

Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı

TBMM önünde Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları birbirine girdi. O anları canlı yayına aktaran Akit TV Muhabiri Muhammet C..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!
Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme krizleri tüm hızıyla sürerken, fonlu medyanın ve kliklerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Öz..
Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
Gündem

Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde ca..
Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…
Gündem

Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

Yargı kararıyla koltuğuna geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında gerçekleştirdiği olaylı toplantıda, parti ..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…
Dünya

Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenen Hindistanlı adam, mahkeme nikahının ardından çekilen görüntülerle dünyanın gündemine otur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23