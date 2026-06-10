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Dünya Bahreyn'de Sirenler Çalıyor!
Dünya

Bahreyn'de Sirenler Çalıyor!

Yeniakit Publisher
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Bahreyn'de Sirenler Çalıyor!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı sakin olmaya ve en yakın güvenli yere yönelmeye çağırdı. ABD'nin İran'a saldırıları sonrası İran, Bahreyn'deki ABD 5. Filosunu İHA'larla hedef aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halkı sakin olmaya ve en yakın güvenli yere yönelmeye çağırdı. ABD'nin İran'a saldırıları sonrası İran, Bahreyn'deki ABD 5. Filosunu İHA'larla hedef aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

 

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.

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