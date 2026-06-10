Küfürcülerle mi, Havlucularla mı, Rüşvetçilerle mi gurur duyuyorsunuz? Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Merkezi önünde Akit muhabiri Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi.

Karahasanoğlu, saldırının yalnızca iki basın mensubuna yönelik fiziki müdahale olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, olayın basın özgürlüğü açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yazısında, gazetecilerin görevlerini yerine getirirken çeşitli hakaret ve saldırılara maruz kaldığını ifade eden Karahasanoğlu, yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"PLANLI SALDIRI" İDDİASI

Karahasanoğlu, olayın anlık bir gerginlikten ibaret olmadığını öne sürerek, saldırının uzun süre devam ettiğini ve birden fazla kişinin olaya dahil olduğunu iddia etti. Basın mensuplarının yalnızca görevlerini yaptığını belirten Karahasanoğlu, haber takibi sırasında hiçbir provokatif davranışta bulunulmadığını ifade etti.

CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştiriler yönelten Karahasanoğlu, siyasi liderlerin kullandıkları dilin taban üzerindeki etkilerine dikkat çekti. CHP yönetiminin yaşanan saldırıya ilişkin yeterli tepki göstermediğini savunan Karahasanoğlu, olay sonrasında herhangi bir geçmiş olsun mesajı verilmediğini ileri sürdü.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE BASIN KURULUŞLARINA TEPKİ

Ali Karahasanoğlu, yazısında bazı uluslararası kuruluşların ve meslek örgütlerinin olay karşısındaki tutumunu da eleştirdi. Özellikle basın özgürlüğü konusunda hassasiyet gösterdiğini açıklayan kurumların saldırıya sessiz kaldığını savunan Karahasanoğlu, bu yaklaşımın çifte standart oluşturduğunu öne sürdü.

"AKİT YOLUNA DEVAM EDECEK"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda yaşanan saldırıların Akit'in yayın politikasını değiştirmeyeceğini belirterek, gazetenin habercilik faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Basın mensuplarına yönelik baskı ve tehditlerin demokratik toplumlarda kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karahasanoğlu, kamuoyunun yaşananları dikkatle değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

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