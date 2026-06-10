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Yaşam Kazada yaralanan kadının yardımına esnaf koştu!
Yaşam

Kazada yaralanan kadının yardımına esnaf koştu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı. Yaralıların yardımına ise önce esnaf koştu.

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kadın yolcunun yardımına çevredeki esnaf yetişti.

 

Kaza, merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi Ziraat Bankası önünde oldu. Caddede seyir halindeki N.C. idaresindeki 34 HT 3815 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 11 MA 313 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle devrilen motosikletteki yolcu M.M. yaralandı. Hafif yaralı kadına çevredeki esnaf kendisini sandalyenin üzerine oturtarak destek oldu. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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