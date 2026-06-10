Resmen kapıya dayanacaklar artık: Gabriel Sara'ya kafayı taktılar
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Serie A ekibi Napoli’nin transfer listesindeki sıcaklığını koruyor.
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Serie A ekibi Napoli’nin transfer listesindeki sıcaklığını koruyor.
Il Mattino'nun paylaştığı bilgilere göre Serie A ekibi Napoli, Gabriel Sara'yı transfer listesinde öncelikli hedeflerden biri olarak tutmaya devam ediyor.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’nın orta saha hattını yeniden yapılandırmak adına yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. Napoli teknik heyeti, 26 yaşındaki Sara'nın merkez orta sahadaki çok yönlülüğünü, skor üretme becerisini ve Şampiyonlar Ligi tecrübesini takıma büyük bir güç katacak unsur olarak görüyor.
Brezilyalı oyuncunun sergilediği yükselen grafik dikkat çekerken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin hamle yapmak için oyuncunun uluslararası arenadaki güncel durumunu da yakından izlediği aktarılıyor.
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