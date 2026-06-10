  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor 'Rusya'daki askeri tesis ve petrol rafinerisini vurduk' Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı Ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla görüşmelere başlıyor! Jose Mourinho'un yeni kararı bomba Herkes şaşkın hazırlaması 10 dakika: Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Sırrı herkesi şaşkına çevirdi Trafik tabelaları değişiyor! İşte kimsenin anlamını bilmediği o 4 yeni levha: 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek 10 yıl önce Türkiye'yi terk eden Rus devinden beklenmedik karar: İsimleri devlet sırrı gibi gizli tuttular Xiaomi'nin yeni tableti Türkiye'de piyasaya sunuldu
#1
Foto - Resmen kapıya dayanacaklar artık: Gabriel Sara'ya kafayı taktılar

Il Mattino'nun paylaştığı bilgilere göre Serie A ekibi Napoli, Gabriel Sara'yı transfer listesinde öncelikli hedeflerden biri olarak tutmaya devam ediyor.

#2
Foto - Resmen kapıya dayanacaklar artık: Gabriel Sara'ya kafayı taktılar

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’nın orta saha hattını yeniden yapılandırmak adına yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. Napoli teknik heyeti, 26 yaşındaki Sara'nın merkez orta sahadaki çok yönlülüğünü, skor üretme becerisini ve Şampiyonlar Ligi tecrübesini takıma büyük bir güç katacak unsur olarak görüyor.

#3
Foto - Resmen kapıya dayanacaklar artık: Gabriel Sara'ya kafayı taktılar

Brezilyalı oyuncunun sergilediği yükselen grafik dikkat çekerken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin hamle yapmak için oyuncunun uluslararası arenadaki güncel durumunu da yakından izlediği aktarılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı
Gündem

Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı

TBMM önünde Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları birbirine girdi. O anları canlı yayına aktaran Akit TV Muhabiri Muhammet C..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!
Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme krizleri tüm hızıyla sürerken, fonlu medyanın ve kliklerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Öz..
Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
Gündem

Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde ca..
Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…
Gündem

Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

Yargı kararıyla koltuğuna geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında gerçekleştirdiği olaylı toplantıda, parti ..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…
Dünya

Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenen Hindistanlı adam, mahkeme nikahının ardından çekilen görüntülerle dünyanın gündemine otur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23