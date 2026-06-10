"MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ" DEDİ Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım." dedi.