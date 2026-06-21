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Gündem Mantar için çıktıkları karlı dağda kaybolan 3 kişiyi jandarma buldu!
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Mantar için çıktıkları karlı dağda kaybolan 3 kişiyi jandarma buldu!

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Mantar için çıktıkları karlı dağda kaybolan 3 kişiyi jandarma buldu!

Tunceli’nin Pülümür ilçesi çıktıkları karlı dağda mantar toplarken kaybolan 3 şahıs, bölgeyi avucunun içi gibi bilen jandarma ekipleri tarafından bulunarak indirildi.

Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında mantar toplamak için halen karla kaplı araziye çıkan S.Ç., B.G. ve F.G. bir süre sonra yönlerini karıştırarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunan şahıslar, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık kontrolleri için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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