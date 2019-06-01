Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar hastalığına doğal çözüm

Mantar hastalığı oldukça rahatsızlık veren hastalıklardan biridir. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar hastalığına sebep olan kandida bir çeşit maya türüdür. Bağışıklık sisteminiz güçlü olduğu sürece mantar hastalığıyla başa çıkmanız kolaylaşacaktır. İşte mantara karşı doğal çözüm önerileri...

Sarımsak

Sarımsak, çok geniş bir yelpazedeki mikroorganizmalar üzerinde, antibiyotik başlığı altında toparlayabileceğimiz, antifungal, antiviral, antibkteriyel ve antiparazitik etkilere sahiptir. Toplamda içerdiği 33 farklı organosülfür sayesinde kandidaya karşı güçlü bir savaş açar.

Mantar hastalığına karşı sarımsak kullanımı:

Mantar hastalığına karşı sarımsağı çiğ olarak tüketirseniz daha çabuk sonuç alırsınız. Her gün 2 ya da 3 diş sarımsağı salatalarınıza veya yemeklerinize katabilirsiniz. Çiğ sarımsak tadına henüz alışık değilseniz, sarımsağı yoğurdunuza doğrayıp yemeyi deneyin.

Sebzeler

Mantar hastalığınız varsa, havuç, turp, pancar, patates ve tatlı patates gibi nişasta oranı yüksek sebzelerden uzak durmalısınız. Bu yiyecekler yerine, nişasta oranı daha düşük olan brokoli, karnabahar ve kuşkonmaz gibi haşlanmış taze organik sebzeleri tercih edin. Unutmayın, ne kadar çok şekerli şeyler tüketirseniz mantar oluşumuna hız kazandıracaksınız.

Elma Sirkesi

Elma sirkesinin antifungal özelliği, içinde bulunan asit ve diğer enzimlerden kaynaklıdır. Ayrıca potasyum, kalsiyum,

demir ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin olması sebebiyle, vücudun bağışıklı sistemini güçlendirerek mantar hastalığının geçmesini kolaylaştıracaktır.

Mantar hastalığına karşı elma sirkesi kullanımı:

- Her gün 1 veya 2 çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın.

- Günde iki defa bu karışımdan hazırlayıp için.

Elma sirkesine pek alışık değilseniz, önce bir çorba kaşığı ile başlayıp zamanla ikiye çıkarabilirsiniz. Elma sirkesi doğasında asidik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden belirtilen miktardan daha fazla tüketmeyin. Ve mutlaka suyla seyreltip için.