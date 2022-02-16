Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Hem doyurucu hem de besleyici

Mantar çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet kuru soğan

10 adet mantar

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Soğanları ince ince doğrayın, ardından mantarları da küçük küçük olacka şekilde doğrayın. Tencerete aldığınız sıvı yağ ve tereyağını eritin. Soğanları ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Mantarları da ekledikten sonra mantarlar suyunu salmasını bekleyin ve bu suyu çekene kadar kavurun. Bu işlemlerin ardından unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Suyu ekleyin ve çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzu ve baharatları ekleyin, iyice karıştırın ve çorbanın altını kapatın. Çorbanın sosu için tavada terayağını eritin ve kırmızı toz biberi de ekleyek iyice kızdırın, ardından ocaktan alın. Çorbaları kaselere koyduktan sonra sosu kaselerin üzerine gezdirin.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Malzemeler

400 gram mantar

1 adet orta boy kuru soğan

1-2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt veya 200 ml sıvı krema

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 tutam taze maydanoz

3,5 su bardağı oda sıcaklığında su

Harika kremalı mantar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Mantarları güzelce yıkayalım ve saplarını çıkarıp küp küp doğrayalım. Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyup ince ince doğradığımız soğanı ekleyelim ve biraz pembeleşince, doğradığımız mantarları da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım. Daha sonra, unu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra, 1,5 su bardağı sütü suyunu da ekleyip orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Altını kısıp 10 dakika kadar kaynatın. Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip bir taşım daha kaynatın çorbamız hazırdır. Afiyet olsun