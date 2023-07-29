Mansur’un duvarı yavaşa yavaş çöküyor! Mansur Ankaralı için büyük tehdit

SEBAHATTİN AYAN

4 yılda somut bir projesi olmayan, heykel ve konserlerle Başkentin kaynaklarını tüketerek Ankara’yı hizmete hasret bırakan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, icraatlarıyla vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atıyor. ABB’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mamak’ta inşa edilen Yenimamak Kentsel Dönüşüm konutlarının etrafına mevzuata aykırı şekilde hafriyat dökülmesi izni verildiği ortaya çıktı. Yavaş’ın onayıyla projenin 7. Etabında inşa edilen 548 TOKİ konutunun yakınına dökülen hafriyatların, ilave yamaç yükünü azaltarak binaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan fore kazıklı istinat duvarlarında derin çatlaklar oluşturduğu gözlendi. İstinat duvarlarının yıkılmasına sebep olacak bu keyfi uygulama bina sakinlerini korkuya sevk etti. Şikayetler üzerine harekete geçen Bakınlık yetkilileri belediye ve hafriyatı şirkete 1 milyon 639 bin 602 TL para cezası kesti. Bakanlık, hafriyatın dökülmesine izin veren ABB görevliler için Ankara Valiliği’ne bildirimde bulunuldu. Ancak valilikten gelen talimata kulak tıkayarak herhangi bir çalışma yapmayan ABB, halkın can güvenliğini tehlikeye atmaya devam etti. Hafriyatın kaldırılması için TOKİ’den yardım isteyen ABB bunun için 10 milyon ödeyecek.

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