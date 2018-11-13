Mansur Yavaş'tan Fatih Portakal'a jet cevap!

Ankara'da ismi birçok partinin belediye başkanı adaylığı için geçen Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Portakal'ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.



FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal,CHP, MHP ve İyi Parti'nin Ankara'dan aday göstermek istediği Mansur Yavaş'ın "Ankara rozetsiz yönetilmeli" sözleriyle ilgili "Kendini dev aynasında görüyor, kendinden eminse bağımsız aday olarak girsin" dedi.

Yavaş, Portakal'a "Sade bir vatandaşım, rozetsiz başkan ayrımı örneği görmek istiyorsanız Ankara'nın eski ve yeni başkanlarını mukayese etmeniz yeterli olacaktır" yanıtını verdi.