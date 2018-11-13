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Mansur Yavaş'tan Fatih Portakal'a jet cevap!

Mansur Yavaş, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın kendisi hakkında söylediği 'kendini dev aynasında görüyor, kendinden eminse bağımsız aday olarak girsin' sözlerine yanıt verdi.

13 Kasım 2018 Salı 19:10
Mansur Yavaş'tan Fatih Portakal'a jet cevap!

Ankara'da ismi birçok partinin belediye başkanı adaylığı için geçen Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Portakal'ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal,CHP, MHP ve İyi Parti'nin Ankara'dan aday göstermek istediği Mansur Yavaş'ın "Ankara rozetsiz yönetilmeli" sözleriyle ilgili "Kendini dev aynasında görüyor, kendinden eminse bağımsız aday olarak girsin" dedi.

Yavaş, Portakal'a "Sade bir vatandaşım, rozetsiz başkan ayrımı örneği görmek istiyorsanız Ankara'nın eski ve yeni başkanlarını mukayese etmeniz yeterli olacaktır" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:10
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Fatih Portakal
  4. Atışma
  5. adaylık tartışması
  6. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151732 dk önce
    Mordach'ın koyunu portakal kafa; her zamanki o yüzünün ekranlarda mosmor olacağı günlere az kaldı. 31.03.2019 günü seni ve yandaşlarını yine sandığa gömeceğiz. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SAYGILAR, SEVGİLER. OYUMUZ AK PARTİYE.
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