  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur Yavaş'ın trol ekibi fena yakalandı! Fark edilince apar topar silindi
Gündem

Mansur Yavaş'ın trol ekibi fena yakalandı! Fark edilince apar topar silindi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 17:35:00 -
Mansur Yavaş'ın trol ekibi fena yakalandı! Fark edilince apar topar silindi

Tan Taşçı konserine 10 milyon lira akıttığı ortaya çıkan Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı.

Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle sokaklar adeta göle döndü. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

CHP'li belediyenin sosyal medya ekibi hesapları karıştırdı

AFAD, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini duyurarak vatandaşları uyarırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

Yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınların haber görsellerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

Paylaşım hemen silindi

ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım kısa süre sonra fark edilince apar topar silindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23