Mansur Yavaş’ın şok görüntüleri ortaya saçıldı: Bize oy vermeyen kapımıza gelmesin

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Mansur Yavaş, herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara hizmet verdiklerini iddia ederek "Hangi bölgeden ne kadar oy çıktığına bakarak hizmet eden anlayış bize uzak olsun. Önceliğimiz her zaman vatandaşın sağlığı ve canı olacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Mansur Yavaş'ın "bize oy vermeyen kapımıza gelmesin" dediği görüntüler ortaya çıktı. Utanıp sıkılmadan milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen Mansur Yavaş'ın kendisine oy vermeyenlere hizmet etmediği söz konusu videoyla birlikte gözler önüne serildi.