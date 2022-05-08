  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur Yavaş’ın şok görüntüleri ortaya saçıldı: Bize oy vermeyen kapımıza gelmesin
Gündem

Mansur Yavaş’ın şok görüntüleri ortaya saçıldı: Bize oy vermeyen kapımıza gelmesin

"Nereden ne kadar oy çıkmış bakmadan herkese hizmet ediyoruz" diyerek halkın gözünü boyamaya çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "bize oy vermeyen kapımıza gelmesin" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 15:24:00 - 2022-05-08 15:24:15

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Mansur Yavaş, herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara hizmet verdiklerini iddia ederek "Hangi bölgeden ne kadar oy çıktığına bakarak hizmet eden anlayış bize uzak olsun. Önceliğimiz her zaman vatandaşın sağlığı ve canı olacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Mansur Yavaş'ın "bize oy vermeyen kapımıza gelmesin" dediği görüntüler ortaya çıktı. Utanıp sıkılmadan milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen Mansur Yavaş'ın kendisine oy vermeyenlere hizmet etmediği söz konusu videoyla birlikte gözler önüne serildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ülke

Aslı bozuk olan ne yapar sahtekarlık yapar

vatanim

iki yuzlu s…sizler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay