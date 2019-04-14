Mansur Yavaş'ın ilk icraati danışmanlarının maaşı!

Taha Emre Özdemir Ankara



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu Mansur Yavaş başkanlığında düzenlendi. Yavaş'ın 8 maddelik gündemin arasına Ankara'ya verdiği vaatleri ile ilgili hiçbir düzenlemeyi koymaması tepki çekti. İkinci oturuma ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir; "Bugünkü meclisin 8. maddesinde Belediye Başkanlığı danışmanlık kadrosunda çalıştırılacak personele verilecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin başkanlık yazısı düzenlemesini gördük" dedi.

'Maddeler arasında Ankara'ya verdiği vaatleri görmek isterdik'

Özdemir, meclisin ilk oturumlarında Ankara'ya verilen vaatlerle ilgili bir madde bulunmamasına üzüldüklerini belirtirken; "Sayın Mansur Yavaş ilk meclis kararının, öğrenci evlerine verilen suda yüzde elli indirim uygulanması olacağını söylemişti. Biz bu ilk oturumlarda sembolik bir mana taşıdığı için Ankara'ya yapılacak bir hizmetin maddesini de beklerdik. Gençlere vaad ettiği bir bilişim merkezi ya da 24 saat açık kütüphane veya öğrencilere 52 biniş hediye ulaşım kartı maddelerinden birini görmek isterdik" ifadelerini kullandı.