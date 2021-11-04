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Yerel Mansur Yavaş’ın beceriksizliği trafiği karıştırdı
Yerel

Mansur Yavaş’ın beceriksizliği trafiği karıştırdı

Mansur Yavaş’ın “yapmadığı işler” Ankaralılar’ın başına iş açmaya devam ediyor. Avukat Fatih Ünal riskli yollardaki belediye ihmallerinin kazalara yol açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:05:00 -
Mansur Yavaş’ın beceriksizliği trafiği karıştırdı

 YENİ AKİT/ ANKARA 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği ve ihmalkârlığı sonucu protokol yolunda çok feci bir kaza meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyuran Avukat Fatih Ünal; “1,5 ay önce bir Hemşehrimiz Belediyeye buradaki risk ile alakalı başvuruda bulunmuş. Başvuruya 1 ay gibi sonra inceliyoruz diye cevap vermişler.” dedi.

“Mansur yavaş ve ekibi belediyecilikte yetersiz”

Avukat Fatih Ünal’ın paylaşımı şöyle:

“1,5 ay önce bir Hemşehrimiz Belediyeye buradaki risk ile alakalı başvuruda bulunmuş. Başvuruya 1 ay gibi sonra inceliyoruz diye cevap vermişler. Ama incelememiş olacaklar ki bugün o ihmal sebebiyle Protokol yolunda feci bir kaza oldu. Sn Mansur Yavaş ve ekibi Belediyecilikte maalesef çok yetersiz. Bu yüzden Ankara günden güne kaybediyor. Bunu yine bile ucuz atlattık. İnşallah bir daha buna benzer kazalar ve ihmaller olmaz...”

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