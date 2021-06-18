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Siyaset Mansur Yavaş’ı zora sokacak gelişme! Halk Tv için harekete geçiliyor
Siyaset

Mansur Yavaş’ı zora sokacak gelişme! Halk Tv için harekete geçiliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk TV'ye 30 bin lira ödeme yaptığına dair haberlerle ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:33:00 -
Mansur Yavaş’ı zora sokacak gelişme! Halk Tv için harekete geçiliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığına ilişkin haberlerin ardından harekete geçtiği ve Halk TV hakkında inceleme başlatacağı öğrenildi.

SABAH, 2019 yılının Aralık ayında kesilen faturaya ilişkin BEL-PA şirketinin o dönem muhasebe müdürü olan ve seçim sonrası yeni yönetim tarafından görevine son verilen BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu'yla konuşmuştu.

İlhan Göksu: Bilgisini aldım

İlhan Göksu, "Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ta 12 Haziran 2021 tarihinde yer alan "Halk TV'nin yemeği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden" başlıklı haberde BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu'nun açıklamaları şöyle yer almıştı:

* İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece 'cinsi' bölümüne 'hizmet bedeli' ibaresi yazılı idi. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım. Tabii ki Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV'nin kestiği 30 bin liralık faturadaki 'hizmet bedeli' ibaresini bana 'reklam bedeli' olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin böyle bir reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık.

 

* Halk TV muhasebesinin bahsettiği üst düzey yetkililerin kim olduğunu bilmediğini söylediler. Bizler varken rahat hareket edemiyorlar, rahat saçıp savuramıyorlardı. 21 sene şirketin muhasebesine baktım. Bizim dönemimizde BEL-PA'ya kesilen hiçbir faturanın üzerinde 'hizmet bedeli' diye baştan savma, yuvarlama ibareler kullanılamadı. Kesilen faturalarda tüm işler ayrıntılarıyla kalem kalem yazılırdı. Faturayı gören bir kimsenin aklında bir şüphe oluşmazdı. Şimdi istediğin yere istediğin kadar para ver, faturaya da 'hizmet bedeli' yaz, oldu bitti. Hizmet bedeli! Neyin hizmet bedeli? Nasıl bir hizmet? Bu hizmeti verirken ne kadar harcama yaptın da benden bu kadar para istiyorsun? Halk TV'nin yemek faturası örneğinde olduğu gibi, eski çalışanlara rağmen bu kadar rahat hareket edenlerin, şimdi sadece kendi partililerinden oluşan bir ekiple daha ne Halk TV faturaları ödeyeceğini kestirmek hiç de zor değil. Ama BEL-PA da kimsenin şahsi cüzdanı değil.

10 yıl şirketin muhasebe müdürü olarak görev yaptı

İlhan Göksu; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'de 21 yıl çalıştı. Göksu, son 10 yıl şirketin muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 8 ay görevine devam etti. Yavaş, yerel seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin çıkarılmayacağını söyledi ancak göreve geldikten sonra yüzlerce işçi çıkardı. İşten çıkartılan kişiler arasında Göksu da yer aldı.

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