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Mansur Yavaş'a zor soru: Madem işçi çıkartacaktın neden 3 bin kişi aldın?

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın kasada para olmadığı için işçi çıkartacağı yönündeki açıklamaya AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan’dan sert tepki geldi. Burhan, "Madem işçi çıkartacaktınız, 3 bin işçi aldınız bir yılda, üç bin işçi! CHP ve İYİ Parti kökenli. Nasıl aldınız? Paranız yoksa nasıl bu işçilerin maaşını ödeyeceksiniz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:39:00 -

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye bütçesi gelirlerinin normal dönemde 1 milyar lira olması gerektiğini ama 12 milyar lira açık verdiğini, 300 milyon geliri ancak elde ettiklerini açıkladı. Bu durumun böyle devam etmesi halinde işçi çıkarmak durumunda kalabileceklerini belirtti. Bu açıklamayı yapan CHP'li Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Belediye işçilerine korku vermenin anlamı yok

AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

AK Partili Sinan Burhan hazırladığı videoda "Sayın Mansur Yavaş dün vahim bir açıklama yaptı. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri düştü. Yani kasasında parası yok, işçi çıkartacağız.' Ey Yavaş, Ramazan ayında bayrama şurada iki gün kalmışken, Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine korku vermenin, ekmeğiyle oynamanın kime ne faydası var? Bu yanlış bir açıklama olmuştur" dedi.

"Paranız yoksa nasıl bir yılda 3 bin işçi aldınız?"

CHP'li Mansur Yavaş'a sorular yönelten Sinan Burhan, "Yine sayın Yavaş'a şunu sormak istiyorum. Seçim öncesi 'Ankara'nın kaynakları çok geniş, israfı önleyeceğiz, yolsuzluğu önleyeceğiz, kaynak oluşturacağız ve Ankara'yı büyüteceğiz' dediniz. Sayın Yavaş, bir yılda bir park dahi yapmadınız. Şu an da geldiğiniz noktada diyorsunuz ki, işçi çıkartacağım. Peki madem işçi çıkartacaktınız, 3 bin işçi aldınız bir yılda, üç bin işçi! CHP ve İYİ Parti kökenli. Nasıl aldınız? Paranız yoksa nasıl bu işçilerin maaşını ödeyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Amaç AK Parti ve MHP kökenlileri tasfiye etmek mi?

Konuşmasının devamında Sinan Burhan şunları söyledi:

"Yoksa Cumhur ittifakı mensubu AK Parti ve MHP kökenli isimleri işten mi çıkartacaksınız, belediyede tasfiyemi yapacaksınız? Bunu bir açıklayın. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri olarak buna müsaade etmeyiz, hiçbir partilinin işten çıkartılmasına müsaade etmeyiz. Ekmeyin partisi olmaz. Ekmeğin ideolojisi olmaz. Herkes evine ekmek götürmek için uğraşıyor. Yine soruyorum. Diyorsunuz ki, 'Belediyede para o zaman neden 3 bin kişiyi işe aldınız sayın Mansur Yavaş?' Ankaralıya bunu izah edin. Aksi takdirde Ankaralı size inanmayacak!"

Sabah

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Yorumlar

hamido

Chp nin hiçbir zaman hizmet diye bir amacı olmamıştır, onların tek hedefi kadrolaşmak ve milletin alınterini sömürmektir.
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serdar

ALIN TERİ İLE ÇALIŞIP İŞE GİDENLERİN İŞ AKTİ FES OLMAZ
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