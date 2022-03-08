Mansur Yavaş'a zor soru: Ankaralıya 3 yıldır kanserli su mu içiriyorsun?

Ankara’da su borularını yenileme çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Kansorejen su boruları yenileniyor’ diyerek duyuru yaptı.

Ankara’daki su borularının kanser ürettiğini ileri süren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiğinden bu yana, 3 yıldır boruları neden değiştirmediği merak konusu olurken Yavaş'ın daha önceki açıklamaları kendisiyle çeliştiğini gösterdi.

Önce 'kanser yapmaz' dedi sonra kendi söylemiyle çelişti

2009 yılında yaptığı açıklamada asbestli boruların kanser yapmadığını belirten Yavaş bugün ise kendi açıklamasıyla çelişerek, kanser yaptığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan ise Mansur Yavaş’a tepki göstererek, "Kızılırmak suyu kanser yapıyor dediler Ankaralıya içiriyorlar. Ankara’nın su boruları kanser üretiyor dediler 3 yıldır neden değiştirmediler. ?Sn Mansur Yavaş Beypazarı’nda asbestli borular kanser yapmaz dedi. Şimdi yapar diyor. Hangi Yavaş’a inanalım" ifadelerini kullandı.