  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem İmamoğlu eşcinseller için meydanda böyle söz verdi! '14 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz'

Bakan Karaismailoğlu'ndan KK'ya tokat gibi cevap: Günaydın beyefendi gözünü aç biraz!

Ahmet Hakan’dan bomba “seçim” çıkışı! “Bütün gönlümle…” deyip duyurdu

Deniz Zeyrek çok fena coştu! Hayırlı işler bol güneşler birader

Erdoğan’a “dinsiz, imansız, kitapsız” iftirası

Babacan şimdi yine kendini bir halt sanacak! Demedi demeyin, çok pis gaza gelir

O gelişme, Dündar’ı yerinden hoplattı! Bu panik niye Uğur Abi?

ASELSAN ilk uçuşu yaptı! Şekil değiştiren İHA... Dünya bunu konuşacak

Devasal firma iflas etti, Avrupa'da iflas dalgası büyüyor: İngiliz Telegraph yazdı: Binlerce ABD bankası iflas etti bile

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Seçimden sonra eğitime 1 gün ara verilecek!
Gündem Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?
Gündem

Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?

Yeniakit Publisher
2023-05-07 18:13:00 -
Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Metro yine arıza yapmış, Ankaralı perişan. Peki, Mansur Yavaş nerede? Selo'ya özgürlük verebilmek, İHA'ları bitirebilmek ve eliyle kalp yapabilmek için şehir şehir geziyor." dedi.

Özcan, yazılı açıklamasında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya 58 kilometre metro sözü verdiğini ancak mevcut metro hatlarına sahip çıkamadığını ifade etti.

Metro hatlarının bakımsızlıktan ve ilgisizlikten her gün yeni sorunlar çıkardığını kaydeden Özcan, Yavaş'ın Millet İttifakı mitinglerine katılmasını eleştirdi. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Metro yine arıza yapmış. Ankaralı perişan. Peki, Mansur Yavaş nerede? Selo'ya özgürlük verebilmek, İHA'ları bitirebilmek ve eliyle kalp yapabilmek için şehir şehir geziyor. 4 yıldır Ankara'yı 6 milyon nüfuslu Ankara'yı yönetemeyen vasıfsızlar 85 milyonluk Türkiye'yi yönetmek için aday oluyorlar. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayalleri kuran Yavaş, sen önce Ankara'nın sorunlarını çöz. Ankara'ya tek bir çivi çakmayanlar yapılanlara da sahip çıkmıyor. Türkiye'nin başkenti Ankara ve Ankaralı vatandaşlarımız bu çileyi hak etmiyor. Yavaş'ın acilen miting miting gezmeyi bırakıp görevinin başına dönmesi gerekiyor."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23