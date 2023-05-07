Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?

Özcan, yazılı açıklamasında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya 58 kilometre metro sözü verdiğini ancak mevcut metro hatlarına sahip çıkamadığını ifade etti.

Metro hatlarının bakımsızlıktan ve ilgisizlikten her gün yeni sorunlar çıkardığını kaydeden Özcan, Yavaş'ın Millet İttifakı mitinglerine katılmasını eleştirdi. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Metro yine arıza yapmış. Ankaralı perişan. Peki, Mansur Yavaş nerede? Selo'ya özgürlük verebilmek, İHA'ları bitirebilmek ve eliyle kalp yapabilmek için şehir şehir geziyor. 4 yıldır Ankara'yı 6 milyon nüfuslu Ankara'yı yönetemeyen vasıfsızlar 85 milyonluk Türkiye'yi yönetmek için aday oluyorlar. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayalleri kuran Yavaş, sen önce Ankara'nın sorunlarını çöz. Ankara'ya tek bir çivi çakmayanlar yapılanlara da sahip çıkmıyor. Türkiye'nin başkenti Ankara ve Ankaralı vatandaşlarımız bu çileyi hak etmiyor. Yavaş'ın acilen miting miting gezmeyi bırakıp görevinin başına dönmesi gerekiyor."