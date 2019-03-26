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Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi.

26 Mart 2019 Salı 22:28
Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi.


CHP’nin sahte senetle icra takibi yapmaktan ceza alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ana muhalefet partisini ikiye böldü. Mansur Yavaş’ın karıştığı olaylarla ilgili Takvim gazetesine konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Kurultay Delegesi Cengiz Topel Yıldırım, “Mansur beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor. Bu tür mesajlar bizim Ankara’ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özetidir. Çok üzgünüm. Keşke bu mesajları görmeseydik” dedi.



“Mazlumsan anlat”


Yavaş’ın skandal ortaya çıktıktan sonra sürekli mağdur edebiyatı yaptığını ancak tatmin edici bir açıklama da yapamadığını vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:


“15 gündür bu konu konuşuluyor. Ben de bekliyorum ki, Mansur Bey çıkacak ‘Böyle bir şey yok’ diye milletin gözünün içine baka baka anlatacak. Eğer sen mazlumsan, mağdursan sesini daha çok çıkarman lazım. Halk TV’ye çık, KRT’ye çık anlat. Bunu yapmıyor. Onun yerine ‘mağdurum’ diye geziniyor.


İşin içinde sahtecilik var, senet var, tahsilatçılık var diyorlar. Yetmiyor Yargıtay’da iş takipçiliğinden bahsediyorlar. Bu iddialara karşı bizim arkadaşlar ne diyor? ‘Bize iftira attılar, masumuz, adam sahtekar’ diyorlar. Bunu söylediğinizde halkın ve CHP seçmeninin vicdanı tatmin olmuyor. Adam şizofrenmiş, sapıkmış Adamın ne olduğunun bir önemi yok. Adamın günahları senin günahlarını affettirmez.”



“Haberi varmış”


Yıldırım, “İşin en ilginç yönü Kemal Bey’in bu davadan haberi varmış. Kemal Bey diyor ki ‘Önemsemedim, ciddiye almadım.’ Bu işin nasıl bir sonuç doğuracağını Mansur Bey anlatmamış. Aleyhine kesilmiş, Yargıtay’da onanmış bir ceza var. Diğer tarafta kesinleşmiş hiçbir karar görmedik. Kimse daha ortaya koymadı. Mansur Bey hakkındaki kararı ortadan kaldıran başka bir mahkeme kararı yok” ifadelerini kullandı.


Yıldırım, “CHP yöneticileri adeta dut yemiş bülbül gibi susuyor. Üç maymunu oynuyor. Ne yaptıklarını anlamış değilim. Adayınıza güveniyorsanız, yanında durmak ve gereğini yapmak zorundasınız. Bunu da yapmıyorlar. Asıl üzücü olan bu” ifadelerini de kullandı.



“Ankara’yı kaybettik”


Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:


“Biz Mansur Bey’i aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Tıpkı 2014’te olduğu gibi. Biz o zaman da seçimi kazanabilirdik, ama yanlış aday tercihi ile kaybettik. Şimdi büyük ihtimalle Mansur Bey kaybedecek, istifa edip gidecek. Ama onun yanında tahmin ediyorum Kemal Bey’in liderliği de tartışılır hale gelecek ve CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak.”



“Anketlere inanmıyorum”


“Mansur Bey 2009 ve 2014 seçimlerinde de önde olduğunu söylüyordu” diyen Yıldırım, “Şimdi de aynı şeyi söylüyor. Eğer bir anket açıklıyorsanız künyesini ortaya koymanız lazım. Bahsettiği tüm anketler basından gördükleri. Kendisi hiç anket yaptırmadığını açıkladı. Ortada anket falan yok, manipülasyon var” şeklinde konuştu


Seçimin sandıkta kazanıldığını belirten Yıldırım, “Ekrem Bey, İstanbul’da 80 tane anket yaptırıyor bir tane anketten bahsetmiyor. Bizim aday bir tane anket yaptırmamış her gün anketten bahsediyor. Bu çelişki değil mi?” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:28
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