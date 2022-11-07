Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu umutlandıran gelişme! Hadi yine iyisiniz vallahi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda yaptığı hataların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun umutlarının yeşermesine neden olduğunu belirten Abdulkadir Selvi, İmamoğlu ve Yavaş'ın, gardroba kaldırdıkları adaylık kıyafetlerini yeniden giydiklerine dikkat çekti. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin İzmir Seferihisar’daki kampından yaptığı “Siz gerçekten benimle misiniz?” çağrısına ilk yanıt Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan gelmişti. İmamoğlu ve Yavaş saniyeler içinde “Yanındayım” diye tweet atarak bağlılıklarını bildirmişlerdi. O an Kılıçdaroğlu’nun zirvede olduğu bir andı. Cumhurbaşkanlığı yarışında önde olan iki ismin kendisine biat etmesini sağlamış, partisinin de desteğini cebine koymuştu.

O saatten itibaren artık Ekrem İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ın da adaylık şansı kalmadı yorumları yapılmıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu öyle hatalar yapmaya başladı ki bunu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bile tahmin edemezdi.

HATALAR ZİNCİRİ

Önce bir Amerika gezisine çıktı. Seçime giderken Amerika’da ne işin var? Oraya icazet almaya mı gittin, diye tartışırken, Kılıçdaroğlu, kayıp 8 saat ve hamburger çıkışı ile tüy dikti.

Bütün bunlar, HDP’ye bakanlık tartışmalarının 6’lı Masa’yı gerdiği, “Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmazsa 6’lı Masa dağılır” tehditlerine karşı Meral Hanım’ın “Noter değiliz” diye çıkış yaptığı bir döneme geldi. İşler iyice sarpa sardı.

CHP’nin sicilindeki en kötü puan olan başörtüsü konusu tam unutulmaya yüz tutmuşken, Kılıçdaroğlu bir gece yarısı bir video çekip başörtüsü seferberliği başlattı. CHP yöneticilerinin dahi bundan haberi yoktu. Herkes şoktayken Kılıçdaroğlu bir de Meclis’e yasa teklifi sunmaz mı?

Sanki “Tüm bu yapılanlar benim cumhurbaşkanı adayı olmama engel olamaz” dercesine bir de İngiltere gezisine çıktı. Orada da bula bula FETÖ’den firari bir gazeteci ile görüşme yaptı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ UMUTLANDI

Tüm bunlar neye mal oldu? Bunlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı umutlarının yeşermesine neden oldu. Tükenmiş olan umutlarını diriltti. Kılıçdaroğlu’nun hataları onlara can suyu gibi geldi.

O andan itibaren Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da daha görünür olmaya başladılar. Gardroba kaldırdıkları adaylık kıyafetlerini yeniden giydiler. Bir süreliğine askıya aldıkları cumhurbaşkanı adaylığı çalışmalarını yeniden başlattılar. Bu aşamada beklemiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayıyım” diye ortaya çıkmaya hazırlandığı bile söylenir oldu.

6’LI MASA’NIN TAVRI

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını ocak ya da şubat ayında belirleyeceği dikkate alınırsa, Kemal Kılıçdaroğlu böyle gittiği takdirde 6’lı Masa da onu taşıyamaz hale gelebilir. Kemal Bey ne yapıyorsunuz? Kendinizi yakmayın."