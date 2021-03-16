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Gündem Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan şok! Cumhurbaşkanı adayı...
Gündem

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan şok! Cumhurbaşkanı adayı...

Başkan Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde en çok oyu alan Mansur Yavaş mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu tartışması devam ederken CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun aklında bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:07:00 -
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan şok! Cumhurbaşkanı adayı...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan fazla bir zaman varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi aday olarak çıkaracağı tartışması da sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isim Ankara kulislerine düştü. 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı. Selvi, "Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı. 

Selvi yazısında, "Millet ittifakını belirleyici bir faktör de Cumhurbaşkanı adayları olacak. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş en iddialı üç isim. Abdullah Gül ile Ali Babacan ise şimdilik denklem dışına çıkmış görünüyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak devam etmesi eğiliminde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceği konuşuluyor. Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

ALİ

KİM ÇIKARSA ÇIKSIN.ERDOĞAN SEÇİLMESİ İMKANSIZ.MİLLETİ SALONLARA TOPLAYIP VİRÜS YAYAN ZİHNİYETTEN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ.TRABZONLU ESNAF KAPILARINA ŞUNU YAZMIŞ.BİZİM DÜKKANLARIMIZDA CORONA VAR MİTİNGLERDE YOK
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İs hak

Aliciğim doğrğru söylüyorsun ondan muhtar ile olmaz. K. Kılıçlaroğlu varken erdoğanda kim oluyor, baksana seçimden önce namus sözü verdi bir işçi işinden atılmıyacak dedi topyekün atılmıyacak demediki onun için c. Başkanı en laik k. K. Oğlu adamın yalanı yok dolanı yok daha neolsun
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