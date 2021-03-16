Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan şok! Cumhurbaşkanı adayı...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan fazla bir zaman varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi aday olarak çıkaracağı tartışması da sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isim Ankara kulislerine düştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı. Selvi, "Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı.

Selvi yazısında, "Millet ittifakını belirleyici bir faktör de Cumhurbaşkanı adayları olacak. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş en iddialı üç isim. Abdullah Gül ile Ali Babacan ise şimdilik denklem dışına çıkmış görünüyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak devam etmesi eğiliminde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceği konuşuluyor. Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı." ifadesini kullandı.