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Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! 'En az yüzde 52 alacağım'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''En az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim." dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 10:41
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! 'En az yüzde 52 alacağım'

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Mansur Yavaş, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin şu şekilde konuştu:

"2014'ten bu yana kenti izledim. Çünkü savunduğunuz problemlerin bir kısmının inkar edildiğini gördük. Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen başkan Mustafa Tuna'nın, benim ileri sürdüğüm projelerin bazılarını yerine getirdiğini gördüm. 2014 seçiminde, bana oy vermeyen seçmenlerin seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."

'En az yüzde 52 alacağım'

Mansur Yavaş, izleyeceği siyaseti ise şöyle anlattı: "Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:41
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL19 dk önce
    Korkuyorum söylentilere göre oy oranı çok yüksekmiş Allah korusun CHP saltanatı.Kişilerin kendileri iyi olabilir ama partileri eğer iyilerse neden o partinin çatısındalar kimenfeat uğruna ideolojilerinden, presiplerinden vazgeçenler iyi kabul edilir mi yazık !!!
  • ee39 dk önce
    yalancı atan KE-mal da hep %60 diyor ama her zaman olduğu gibi hep % 22 lerde kalıyor nedense, ya sizi kandırıyor ya da her zaman olduğu gibi YALAN söylüyo
  • misafirmisafir44 dk önce
    Eski Beypazari Bld. Baskani ve MHP li... Cok seviliyordu eminim yüzde 52 den cok fazla oy alacak.. Bana göre oyu yüzde 60 bile üzerinde...
  • VatanVatan46 dk önce
    Görkem,sen de Ataşehir,Beşiktaş ve Şişli'de olanları söyleyiver.Kılıçdaroğlu'nun SSK faciasını söyle ve o davayı kapatıp sadece Kemal ustayı aklayan daha sonra da vekil olan ismi söyle,kızının rezidansını söyle,bu rezidansı bir gazeteye ucuz fiyat ile niçin satmak zorunda kaldıklarını da söyle.Çaycılıktan 286 daire,7 villa,9 benzin istasyonu ve 11 şirket sahibi olan Gürsel ağayı söyle,Kadıköy belediyesinde evrak sahteciliğini de unutma.Kimse masum değil eyvallah lakin tek taraflı da değil bu işler.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc54 dk önce
    Sucuk-sosis pazarligi sonucumu aliyorsunuz?% 39 `u gecemeyecegini bile bile olayi abartma yavash- yavash anlat.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    HEEEE...HE.HE OĞUL HE
  • m.şm.ş1 sa önce
    nah alısın 3ün birin dü.zü
  • ................1 sa önce
    Ne alacakmış o %52 ben anlamadım.....
  • BekirBekir1 sa önce
    Söylediklerinin neresini anlamadiniz da dalga geciyosunuz sayin akit yazarlari. Usülsüzlüklerin hepsini acik acik anlatmis hangi bölüm yanlis diyebilirsiniz acaba
  • Din kardeşiDin kardeşi1 sa önce
    Atma mansur yavaş gel !
  • 145314531 sa önce
    Bir kere dava ve ilke adamı değil makam adamısın,hakiki MHP'li aynı zamanda dini değerlere yakındır,sen ise din düşmanı bir partinin temsilciliğine soyundun.Bunun içindir ki ALLAH fırsat vermez size,alırsın lakin boyunun ölçüsünü alırsın tekrar.
  • ADOADO1 sa önce
    DİKKAT ŞİŞİRİLMİŞ BALON UÇUYOR....
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Bu Mansur Yavaş'ın geçmişinde ne gibi başarıları olduğu, hangi icraatlara imza attığı, hatta şu an NE İŞ YAPTIĞINI bile ben bilmiyorum? Var mı bilen? Dönüp dolaşıp aday gösteriyorlar???
  • görkemgörkem1 sa önce
    bence AZ söylemis...
  • ihsanihsan1 sa önce
    partisine ihanet eden aç tavuğa bak

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