Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! 'En az yüzde 52 alacağım'

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Mansur Yavaş, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin şu şekilde konuştu:



"2014'ten bu yana kenti izledim. Çünkü savunduğunuz problemlerin bir kısmının inkar edildiğini gördük. Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen başkan Mustafa Tuna'nın, benim ileri sürdüğüm projelerin bazılarını yerine getirdiğini gördüm. 2014 seçiminde, bana oy vermeyen seçmenlerin seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."

'En az yüzde 52 alacağım'

Mansur Yavaş, izleyeceği siyaseti ise şöyle anlattı: "Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."