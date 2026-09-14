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Dünya Mayına çarpan petrol tankerinde yangın
Dünya

Mayına çarpan petrol tankerinde yangın

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mayına çarpan petrol tankerinde yangın

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarptığı açıklanan bir petrol tankerinde yangın çıktığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nda 2 ile 3 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip Algaya adlı süper tanker mayına çarptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirterek, tankerde yangın çıktığını aktardı.

 

 

Devrim Muhafızları, yangını kontrol altına alma çalışmalarının başarısız olduğunu, geminin tamamının alevler içinde kaldığını belirtti.

Söz konusu güzergahın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yineledi.

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