Mansur Yavaş için resmi açıklama... 'Teklif yaptık'

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Cihan Paçacı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili, "Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi" dedi. Paçacı, HDP'nin içinde olacağı herhangi bir birliktelikte yer almayacaklarını vurguladı.

İYİ Partili Paçacı, yerel seçimlerde 81 ilde ve bütün ilçelerde aday çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ancak CHP ile yapılacak işbirliği sonucuna göre bunun değişebileceğini söyledi.

"CHP ile İYİ Parti arasındaki 'dirsek teması' bozuldu..."

DHA'ya konuşan Paçacı, "CHP ile İYİ Parti arasındaki 'dirsek teması' bozuldu ve Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta görüşme ihtimali kalmadı" iddialarına da açıklık getirdi:

"Arkadaşlarımız Sayın Koray Aydın ile Sayın Oğuz Kaan Salıcı teknik açıdan görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler de birkaç güne netleşmeye başlar ve daha sonra 2 genel başkan bu netleşen tablo üzerinde son rötuşları da yaparak bir görüşme imkanı ortaya çıkar."

Paçacı, HDP'nin içinde olacağı herhangi bir birliktelikte de yer almayacaklarını vurguladı.

'Hedefimiz 2 siyasi parti seçmenine ters gelmeyecek adayı ortaya koymak'

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Paçacı, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin adayının Yavaş olması durumunda CHP'nin buna nasıl yaklaşacağına da değinen Paçacı, ''Bunlar henüz netleşmedi. Netleşmediği için şu anda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bizim hedefimiz her 2 siyasi parti seçmenine ters gelmeyecek ve oy verebileceği bir adayı ortaya koymak. Aksi halde genel merkezlerde yapılan işbirliğinin de bir anlamı kalmaz. Sandık başında farklı sonuçlar çıkabilir'' diye konuştu.