Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış

Seçim öncesi “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok” dediği halde Başkentin kaynaklarını har vurup harman savuran ve hakkında soruşturma üstüne soruşturma açılan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dosyası kabarıyor. Fahiş konser harcamaları, Ankapark’ın çürütülmesi, Akit’in 21 Aralık’ta “Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha” başlığıyla deşifre ettiği ve mahkeme kararına rağmen uygulanmayan imar planı değişikliği ve son olarak Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma izni istenen Yavaş’a yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

BAŞSAVCILIK CEVAP BEKLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin en büyük gelir kaynaklarından olan reklam afişlerinin sergilenmesi için kullanılan direklerin usulsüz olarak kiralandığı gerekçesiyle Yavaş’tan şikâyetçi oldu. Başkent’teki aydınlatma direklerinin reklam amaçlı kullanımına ilişkin kiralama işlemlerinde yapılan 1 milyar TL’lik yolsuzluğun belgelenmesi üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/01/2025 tarihinde, İçişleri Bakanlığı’ndan Yavaş aleyhinde soruşturma izni talep ettiği öğrenildi. Aradan geçen 12 aylık süreye rağmen Bakanlıktan gereken cevabi yazıyı alamayan Başsavcılığın 10/09/2025 tarihinde bahse konu olaya ilişkin ön inceleme aşamasının akıbeti hakkında tekrar yazı yazdığı ve halen gelecek cevabı beklediği belirtildi.

YAVAŞ’A YÖNELİK 5. SORUŞTURMA

Mansur Yavaş hakkında son bir yılda 5. defa “Görevi Kötüye Kullanmak” suçundan soruşturma izni istenmesi “çember daralıyor” yorumlarına sebep olurken, gözler İçişleri Bakanlığından beklenen soruşturma iznine çevrildi. Soruşturma izni talebine ilişkin ise şu detaylara değiniliyor: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin en büyük gelir kaynaklarından olan reklam afişlerinin sergilenmesi için kullanılan direklerin usulsüz olarak kiralandığından bahisle şikâyetçi olduğu tespit edilmiştir. 09/01/2025 tarihinde soruşturma izni talep edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 10/09/2025 tarihinde bahse konu olaya ilişkin ön inceleme aşamasının akıbeti hakkında İçişleri Bakanlığına yazı yazılmış olup, halen cevabi yazı beklenmektedir.” Dosyada suç “Görevi Kötüye Kullanmak, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi suçları” olarak belirlenirken, Yavaş ve ilgili görevliler ise “şüpheli” olarak yer alıyor.

HER TARAFLARI AKIYOR

Soruşturmalara ilişkin Akit’e konuşan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları anlattı: “Yavaş, seçilmeden önce hep şunu vurguluyordu; ‘Benim hiçbir yerde fotoğraflarımı göremeyeceksiniz, ben kendi reklamımı yapmayacağım’ diyordu. Ancak seçim döneminde Ankara’da her direkte, her billboardda, her köprüde Mansur Yavaş’ın binlerce, on binlerce boy boy fotoğraflarını gördük. Belediyenin araçları seçim döneminde Yavaş’ın seçim kampanyasında kullanıldı. Yine billboard kiralamalarıyla ilgili usulsüzlükler tespit ediliyor. Seçim kampanyasını yöneten şirket, fahiş fiyatlarla ABB’ye konserler düzenlemişti. CHP’li bütün belediyelerde yaşanan olayların benzerlerinin Ankara’da yaşandığı da ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Mansur Yavaş’la ilgili birkaç tane soruşturma izni verilmişti. Yine Cumhuriyet Başsavcılığı afişlerle ilgili usulsüzlüklere ilişkin bakanlıktan soruşturma izin talebinde bulundu. Bunun takipçisi olacağız.

10 DOSYA DAHA VAR

“Mansur Yavaş seçimlerden önce ‘Ankara’da otopark, hafriyat ve billboard gelirleriyle Ankara’nın bütün ihtiyaçları karşılanır’ demişti. Peki nerede bu billboard gelirleri? Göreve geldiğinde otopark ücretleri 1 liraydı, şimdi 250 lira yaptılar. Hafriyat döküm ücreti iki yıl önce 6 lira 93 kuruştu. Bugün 192 liraya çıkardılar. Nerede gelirler, nereye gidiyor, kime harcanıyor? Bunların hepsinin soruşturulması gerekir. Bizler de siyasi olarak bu konuların takipçisi olacağız. Biz AK Parti Grubu olarak, CHP’li ABB Yönetimi ile ilgili, Mansur Yavaş’ın da içinde bulunduğu 13 dosyayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan 10 tanesi Bakanlıkta soruşturma izni bekliyor. Ben önümüzdeki günlerde bu soruşturma izinlerinin geleceğine ve yolsuzluk yapanlardan, usulsüzlük yapanlardan kim olursa olsun hesap sorulacağına inanıyorum. Bizler de bütün bunların yakından takipçisi olacağız.”