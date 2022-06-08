Mansur Yavaş, hizmet vasat! Başkent'e yakışmayan görüntüler: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı

Başkent'te etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede göçük oluştu. Caddenin bir kısmı oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hayatı durma noktasına getiren sel sonrası vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara'da sağanak yağışın ardından hayat felç oldu. Araçlar suya gömüldü, vatandaşlar yüzerek sel sularının içinden kurtulmaya çalıştı, yollar çöktü. Ankara'ya yakışmayan görüntüler sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter'da tepki yağdı. 'Mansur Yavaş çöküş hızlı' etiketi ile binlerce tweet atılarak yüzlerce görüntü ve video paylaşıldı.

Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı

Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde de yağmur suları nedeni ile yol saat öğleden sonra 1 sıralarında çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

“Burası 3 ayda bir çöküyor”

Yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturan Alpaslan Korkmaz, “Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı” dedi.

Ankara'ya yakışmayan görüntüler: