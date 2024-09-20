Mansur Yavaş CHP ile yol ayrımında mı? O isim, "Kulağımıza gelen bilgilere göre..." deyip bombayı patlattı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Mansur Yavaş’ın CHP ile ilişkilerinde gerilim yaşandığını belirtti. Özçelik, CHP ile uyum sağlayamayan Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için yeni bir oluşum planladığını öne sürdü. Yavaş’ın İYİ Partililerle temaslarını sürdüren bir merkeze sahip olduğunu ifade eden Özçelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP’yi kendine yük olarak gördüğünü vurguladı. İsmet Özçelik, Yavaş’ın muhtemel ayrılık hamlesinin siyasi dengeleri değiştirebileceğine dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerde Mansur Yavaş tartışılıyor.

CHP ile yolları ayıracak mı?

Yeni bir oluşum mu planlanıyor?

Milliyetçilerin adayı mı olacak?

Ayrı bir merkez mi kurdu?

Bir sürü soruya yanıt aranıyor.

CHP’lilerle konuştum.

Partideki gruplar…

Farklı farklı değerlendirmeler yapıyor.

YAVAŞ İLE CHP’NİN UYUMU YOK

Tüzük Kurultayında yaşananlar…

İmamoğlu’na özel muamele…

Yavaş’a son dakikada yapılan teklif…

“Kalk bir şeyler de sen söyle” tavrı.

Yavaş’ın “fitne ateşine odun atma” eleştirisi.

Alttan alta süren gerilim artıyor.

CHP’lilerin değerlendirmeleri özetle şöyle:

“Mansur Yavaş seçilinceye kadar başka…

Seçildikten sonra başka davranıyor.

CHP’den aday olmasa seçilmesi zor.

Bunu kendisi de söylüyor.

Ama yönetirken CHP’lileri uzak tutuyor.

Kendi ekibi ile hareket ediyor.

Herkesin bildiği sır şu:

CHP ile uyumu yok.

İYİ PARTİLİLERLE

Geçen dönem İYİ Partililerle çalıştı.

İşler hep onlara verildi.

Tabiri caizse kaymağı onlar yedi.

Yeni dönemde de hava aynı.

CHP’lilere üvey evlat gibi davranıyor.

CHP’yi kendine yük olarak görüyor.

Kulağımıza gelen bilgiler var.

Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koymuş.

Yoğun bir çaba içinde.

Ayrı bir merkez kurmuşlar.

Belediye kaynaklarını kullanıyorlar.

En büyük destekçisi Keçiören belediye başkanı.

Malum o da CHP’li değil.”

AYRILIR MI?

Peki Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırır mı?

Bu soruya verdikleri yanıt da şöyle:

“Yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyor.

İYİ Partililerle temasları da bu çerçevede.

Ama İYİ Parti paramparça.

Yakında yeni kopmalar kaçınılmaz.

Yavaş bunu görmüyor mu?

Elbette görüyor.

O nedenle CHP ile yollarını ayıramaz.

Kendi çıkarına olmadığının farkında.

31 Mart seçimlerinde alınan oylar.

Hiç kimsenin tahmin etmediği belediyeler…

AK Parti büyük kayıp yaşadı.

Nedenleri de belli.

İlk sırada ekonomi etkili oldu.

Yavaş’ın seçimde aldığı destek…

Kendi oyu olmadığını bilir.

Ama şunu da unutmayalım…

Son aşamada bir dayatmada bulunabilir.”

ERKEN SEÇİM

İşin siyasi boyutu böyle.

Daha seçime epeyce zaman var.

CHP 2025 kasımını gündeme getirse de erken.

Zaten bu kararı alacak gücü de yok.

CHP listelerinden verilen kontenjanlar…

Hepsi kendi derdine düşmüş durumda.

Bir dahaki seçimde şansları sıfır.

O nedenle erken seçime niye “evet” desinler.

Birçoğu AK Parti ile temas halinde.

Yeniden seçilme garantisi peşinde.

CHP yönetimi “erken seçim istemeyeceğiz” demişti.

Ne oldu da alevlendiler?

Yönetim sıkıntıda…

Partiyi yönetmekte zorlanıyor.

Seçim kartını açıp durumunu güçlendirme çabasında.

Bunu partililer de biliyor.

YAVAŞ’IN YAPTIKLARI

Bu arada, Yavaş’ın belediyeciliği…

Çorba dağıtımı dışında pek parlak değil.

Alt yapı yatırımlarında başarısız.

İhaleleri alanların işten anlamadıkları çok belli.

İki örnek vereceğim.

ORAN’da yapılan iki alt geçit.

Bir yılda zor tamamlandı.

Halkın tepkisi artınca belediye araçları devreye girdi.

Mansur Yavaş buraları hiç ziyaret etti mi?

Yapılalı kısa süre oldu, ama her yeri dökülüyor.

Panora kavşağı geceleri terk edilmiş gibi.

Döner kavşakta bir tane ışık bile yok.

Karanlıkta oradan geçenler korkuyor.

PARKLAR

İzmir Caddesi’nde yapılan işler.

Birinci ve ikinci bölümler.

Mansur Bey bir dolaşsın.

Ne demek istediğimi görecektir.

İzmir Caddesi 2, daha yeni bitirildi.

Bu kadar basit bir iş…

Haftalarca sürmesi bir yana…

Estetikten yoksun ve kalitesiz.

Bunu ben söylemiyorum.

Ezici çoğunluğun fikri.

Yavaş, zahmet edip bu iki yerde yapılanları görmeli."

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