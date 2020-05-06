Mansur Yavaş bunu da yaptı! Tepki çeken ifadeler

Ülke genelinde CHP'li belediyelere yönelik hizmet tartışması sürüyor. Seçim döneminde verdikleri bir çok vaadi havada kalan CHP'li belediyeler, bu kez AK Parti döneminde yapılan icraatları yeniymiş gibi göstermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentte çiçek üretimi yapan ANFA'nın son faaliyetlerine ilişkin partisinin sözcülüğünü yapan Sözcü gazetesine verdiği röportajda skandal ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş, 2011 yılında AK Parti döneminde açılan çiçek üretim merkezi ANFA'yı yeni kurulmuş bir yer gibi gösterdi.

İki yılda 800 bin çiçek üretimi

Yavaş, 2017 yılında 400 bin mevsimlik çiçek üretimi yapan ve 2018 yılında da aynı üretim hedefini yakalayan ANFA için 'İthal çiçek üretimi yapılmış' iftirasında bulundu.

Röportajın devamında, 'Yerli ve milli çiçek üretimine başlıyoruz' diyerek adeta şov yapan CHP'li başkanın, AK Parti döneminde yapılan faaliyetleri görmezden gelmesi duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu.