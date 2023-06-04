Mansur Yavaş bunu da başardı! Ankara'da yolun ortasından geçen nehir
Tan Taşçı konserine 10 milyon lira harcadığı ortaya çıkan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşı sele mahkum etti.
Ankara’da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi, yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.
Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi. Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara-Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun nehri aratmadığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
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