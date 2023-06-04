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Yerel Mansur Yavaş bunu da başardı! Ankara'da yolun ortasından geçen nehir
Yerel

Mansur Yavaş bunu da başardı! Ankara'da yolun ortasından geçen nehir

Yeniakit Publisher
2023-06-04 21:33:00 - 2023-06-04 23:10:37

Tan Taşçı konserine 10 milyon lira harcadığı ortaya çıkan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşı sele mahkum etti.

Ankara’da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi, yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi. Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüler zor anlar yaşadı 

Ankara-Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun nehri aratmadığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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