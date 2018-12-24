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Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etti: AK Parti de kendi fikrinden olmayanlarla bir araya geldi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yavaş, "Zaman zaman biliyorsunuz AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla birlikte bir araya gelmiştir. Dolayısıyla biz Ankara için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etti: AK Parti de kendi fikrinden olmayanlarla bir araya geldi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti  Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş'ı makamında kabul eden Akşener, burada yaptığı açıklamada, şahsen ve parti olarak Yavaş'ın seçimden başarılı bir sonuçla çıkacağına inandığını belirtti.

Akşener, Yavaş'a hitaben, "Bir haksızlığa uğramıştınız, Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor. Öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak. O seçimden ders alındı mutlaka, sandıkların korunması ve o konudaki sistemde ben kazanacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Yavaş da partiden ayrılırken gazetecilere, teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, yapacakları çalışmaları iletme fırsatı da bulduğunu söyledi.

'Biz Ankara için bir araya geldik'

Bir soru üzerine Yavaş, CHP ve İYİ Parti arasında yapılanın "güç birliği" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İdeolojik farklılıklar hep ayrışmayı gerektirmemeli, farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak, bir araya gelmenin ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Zaman zaman biliyorsunuz AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla birlikte bir araya gelmiştir. Dolayısıyla biz Ankara için bir araya geldik. Söz konusu Ankara, parti filan değil, sokakta gezen vatandaşın hizmet alırken partisi yok. Önemli olan Ankara dedik, bir araya geldik, başaracağız ve herkese hizmet edeceğiz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
  1. Mansur Yavaş
  2. meral akşener
  3. iyi parti
  4. CHP
  5. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  6. 2019 yerel seçimler

YORUM YAZ

  • MilletMillet26 dk önce
    Yenilmatik Mansur, Yavaş Yavaş siz hainleri son hezimetinize götürüyor. Yaşa Mansur Helal Mansur HDPkk il de görüş Mansur.
  • önce vatanönce vatan29 dk önce
    fetönün adayı

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