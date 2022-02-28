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Siyaset Mansur ne iş bu iş? İşe mi adam atıyoruz, adama mı iş buluyoruz?
Siyaset

Mansur ne iş bu iş? İşe mi adam atıyoruz, adama mı iş buluyoruz?

Bugün halkın ekmeğine yaptığı yüzde 62.5 zam ile rekor kıran CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürü Tamer Eski daha önce yine Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Anket A.Ş'nin başındaydı. Emekli bir Albay olan Eski'nin, Anket A.Ş ve halk ekmek yönetimine neden getirildiği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:55:00 - 2022-03-01 00:45:41
Mansur ne iş bu iş? İşe mi adam atıyoruz, adama mı iş buluyoruz?

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin rekor halk ekmek zammı tepkileri beraberinde getirirken, Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürü Tamer Eski'nin belediyedeki ayrıcalığı dikkat çekti.

Anket A. Ş. ve halk ekmek ile bir albayın ne işinin olduğu anlaşılamazken, Mansur Yavaş'ın işe mi adam atadığı ya da adama mı iş bulduğu soruları gündeme geldi.

Rekor Mansur Yavaş'ın! CHP'li belediyeden, halkın ekmeğine % 62.5 zam
Rekor Mansur Yavaş'ın! CHP'li belediyeden, halkın ekmeğine % 62.5 zam

Ekonomi

Rekor Mansur Yavaş'ın! CHP'li belediyeden, halkın ekmeğine % 62.5 zam

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