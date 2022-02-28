Mansur ne iş bu iş? İşe mi adam atıyoruz, adama mı iş buluyoruz?

Bugün halkın ekmeğine yaptığı yüzde 62.5 zam ile rekor kıran CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürü Tamer Eski daha önce yine Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Anket A.Ş'nin başındaydı. Emekli bir Albay olan Eski'nin, Anket A.Ş ve halk ekmek yönetimine neden getirildiği merak konusu oldu.