Mansur da, "bacını ..." terbiyesizliğine savunma getirdi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İP’in Kocaeli Milletvekili küfürbaz Lütfü Türkkan’ın terbiyesizliğine savunma getirdi.

Ne alaka şimdi bu Bay Yavaş!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dilerdik ki bugün, Bingöl’deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Abdullah Öcalan’ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayımlanırken de tepki koysalardı" dedi.

Tükkan Yavaş’ın yakınına küfür etseydi….

Öte yandan Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği kişi şehit yakını değil de CHP’li Mansur Yavaş’ın ‘bacısına’ yönelik söylenmiş olsaydı nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.





