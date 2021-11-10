Mansur da, "bacını ..." terbiyesizliğine savunma getirdi
“Göstermelik ceza” olarak grup başkanvekilliği görevinden alınan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in küfürbaz Lütfü Türkkan’a sahip çıkmasının ardından bir sahiplenme de Mansur Yavaş’tan geldi. CHP’li Yavaş, şehit ağabeyinin bacısına yönelik sarf ettiği “bacını…” terbiyesizliğine savunma getirdi.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İP’in Kocaeli Milletvekili küfürbaz Lütfü Türkkan’ın terbiyesizliğine savunma getirdi.
Ne alaka şimdi bu Bay Yavaş!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dilerdik ki bugün, Bingöl’deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Abdullah Öcalan’ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayımlanırken de tepki koysalardı" dedi.
Tükkan Yavaş’ın yakınına küfür etseydi….
Öte yandan Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği kişi şehit yakını değil de CHP’li Mansur Yavaş’ın ‘bacısına’ yönelik söylenmiş olsaydı nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.