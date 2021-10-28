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Gündem Mansur Ankaralıları sıraya dizdi
Gündem

Mansur Ankaralıları sıraya dizdi

Ankara'da Kırandağı mevkisine gitmek isteyen vatandaşlar EGO otobüsünü beklerken uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 02:19:00 - 2021-10-28 02:20:59
Mansur Ankaralıları sıraya dizdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi otobüs işletmeciliğinde kötü sınav vermeye ikisi birlikte devam ediyor.

Ankara'da büyük değişimler yapacağı vaadiyle başkan olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önce ANKA Parkı ardından da dolaylı olarak Altın Park'ın kapanmasına neden oldu. İstanbul'da olduğu gibi Anakara'nın bazı semtlerininde de toplu taşımada sıkıntılar açık bir şekilde görülüyor.

Vatandaş ip gibi sıraya giriyor

Ankara'da Yenimahalle Kuzey Yıldızı Mahallesi Kırandağı mevkisine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımada büyük sorunlar yaşıyor. Uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

 

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