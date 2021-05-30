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Gündem Manşetle hükümet devirenler Twitter ile hükümet yollayacağını sanıyor
Gündem

Manşetle hükümet devirenler Twitter ile hükümet yollayacağını sanıyor

Sol medyanın araştırmacı gazetecisi Uğur Dündar, İP Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili attığı tweete gelen beğeni üzerinden hükümeti devirme hayallerine daldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 02:35:00 - 2021-05-30 02:40:44
Manşetle hükümet devirenler Twitter ile hükümet yollayacağını sanıyor

yeniakit.com.tr

Firari mafya lideri Sedat Peker’in hiçbir dayanağı olmayan açıklamalarıyla gaza gelen muhalefet, Twitter’da yuvalanan trollerden de medet ummaya başladı.

Kamuoyuna kendini ‘duayen gazeteci’ olarak pazarlayan Uğur Dündar da sanal alemin etkisi altında kaldı.

İP'li Meral Akşener'e destek verdi

Dündar bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a skandal bir şekilde Netenyahu benzetmesi yapıp, ertesi gün de Rize’ye giderek provokasyona soyunan İP Genel Başkanı Meral Akşener’e değindi.

Bir bebek katili ile Erdoğan’ı karşılaştıracak kadar akli melekelerini yitiren Akşener’i savunan ‘duayen yalancı’ Dündar, buna kaynak olarak da sosyal medyadaki sanal dünyayı gösterdi.

Twitter paylaşımıyla seçim sonucu belirliyor

Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 'manşet'lerle hükümeti devirmeyi alışkanlık haline getirenler, şimdi de Twitter'daki beğeniler üzerinden hükümeti yollayacağını düşünüyor.

50 milyondan fazla seçmen kitlesinin olduğu ülkede tek bir tweet ile seçim sonucu belirleyen Dündar'ın bu tavrı, nasıl bir 'araştırmacı-gazeteci' olduğunu yeniden ortaya çıkardı.

Akşener'e methiyeler düzerek, paylaşımına gelen beğeni ile AK Parti'nin gideceğini uman Uğur Dündar şöyle dedi:

“AKP'den kopuş çığ gibi büyüyor.

Bunu görmek için binlerce kişiyle konuşup anketler yapmaya gerek yok.

Hemen örnek vereyim:

Twitter'daki hesabımdan Akşener'i etiketleyip; “Şövalye ruhlu Cumhuriyet kadını, asla yalnız kalmayacaksınız” diyerek bir mesaj paylaştım, 50 bine yakın beğeni aldı."

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