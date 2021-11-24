Manş Denizi'nde 5 düzensiz göçmen öldü

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 5 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bir balıkçının Manş Denizi'nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verdiği ifade edilen açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, yapılan aramanın ardından ilk belirlemelere göre en az 5 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ve 5 düzensiz göçmenin bilincini kaybettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan bu dram nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin tekneyle İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanların suçlu olduğunu ifade eden Darmanin, Calais kentine gideceği bilgisini paylaştı.

Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, 16 Kasım'da polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşınmıştı.