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Mannheim’da bayram coşkusu

Kurban Bayramı, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde coşku ile kutlandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:43
Mannheim’da bayram coşkusu

Kurban Bayramı, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde coşku ile kutlandı.


Almanya’nın en büyük ilk minareli cami olarak tanınan Mannheim Türk-İslâm Birliği Yavuz Sultan Selim Camii’ne gelen müslümanlar, bayram namazı için camiyi hınca hınç doldurdu. Pazar tatil günü olması nedeniyle camilere akın eden vatandaşlarımız, gurbette bir bayrama daha ulaşmanın hüznünü de yaşadı. Mannheim din görevlisi Muhammed Güntay tarafından verilen vaaz ve nasihatleri pür dikkat dinleyen Müslümanlar, daha sonra hep birlikte bayram namazını eda ettiler. Hutbenin ardından eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan müslümanlar ve tüm İslam alemi için dualar edildi. Daha sonra din görevlisi Muhammed Güntay ve cami dernek yöneticileri camiyi dolduran müminler ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmada küçüklere harçlık verildi. DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii tarafından çıkışta vatandaşlarımıza tatlı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:43
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