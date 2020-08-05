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Manisa'nın "Demirci hünnabı"na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:21:28 -
Manisa'nın "Demirci hünnabı"na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

MANİSA (AA) - Demirci Ziraat Odasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, ilçede yetiştirilen hünnap meyvesine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Demirci Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, 2015'teki başvuru sonuçlandı ve söz konusu meyveye "Demirci hünnabı" olarak "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alındı.

Oda Başkanı Mehmet Karakaya, tescilin ürünün marka değerini artıracağını bildirdi. Hünnnap yetiştiren çiftçilerin iyi bir gelir elde ettiğini de kaydeden Karakaya, "Hedefimiz 2022 yılında hünnapta 300 ton rekolteye ulaşmak." ifadesini kullandı.

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