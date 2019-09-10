0553 313 94 23

Manisa'dan Peygamber ismine büyük saygısızlık!

Manisa'nın Kula ilçesinde, "Muhammet" isimli lokantanın tabelası halk tarafından tepkiyle karşılandı. Zabıta ekipleri, lokanta tabelasına İslam dinine saygısızlık oluşturduğu gerekçesiyle kaldırdı.

10 Eylül 2019 Salı 14:54
Manisa'dan Peygamber ismine büyük saygısızlık!

Manisa'da "Muhammet" isimli lokantanın tabelası İslam dinine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın tepki çeken "Muhammet" yazılı tabelası, zabıta ekiplerince söküldü.

İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için yaptırdığı tabela sosyal medyada tepki gördü.

İşletme sahibinin adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabelaya çok sayıda eleştiri geldi. Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, yaptığı açıklamada, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti.

''Kendi adımı verdim"

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz,

"Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:54
  1. Manisa
  2. peygamber ismine saygısızlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
    1. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    2. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    3. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    4. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    7. TCMB döviz kurları
    8. Çobanbey’e ziyaret
    9. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    10. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    11. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    12. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    13. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    14. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    15. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    16. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    17. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    18. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    19. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    20. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    21. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    22. Şehit babası Mehmet Demir son..
    23. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    24. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    25. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    26. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    27. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    28. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    29. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    30. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!