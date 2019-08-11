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Manisa’dan kurban manzaraları

Geçtiğimiz yıllara göre kurban kesim yerlerinde sakinlik yaşanan Manisa’da tatil yerine kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar belirlenen alanlarda kurbanlarını keserken, kesim sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:00
Manisa’dan kurban manzaraları

Geçtiğimiz yıllara göre kurban kesim yerlerinde sakinlik yaşanan Manisa’da tatil yerine kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar belirlenen alanlarda kurbanlarını keserken, kesim sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti. Kurum ve kuruşlar da kurban derilerini toplayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Geçtiğimiz yıllarda bayram namazının hemen ardından tıklım tıklım dolan hayvan kesim yerleri bu sene Kurban Bayramında sakinliğiyle dikkat çekti. Hayvan kesimlerinin çoğunu uzman kasaplar gerçekleştirirken vatandaşlar da aileleriyle birlikte etleri parçalama işine girişti. Şehzadeler İlçesindeki Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde kurbanlarını kesen vatandaşlardan bazıları ise kendini yaralayarak hastanelik oldu. Bu sene kurban kesim yerlerinin sakinliğini çoğu kişinin denize veya tatile gitmesine bağlayan vatandaşlar herkese hayırlı bayramlar diledi.


Nurlupınar Pazaryerinde kurban kesen vatandaşlardan deri toplayan Nejat Sun isimli vatandaş, “Kazım Karabekir Mahallesinde oturuyoruz. Yarım kalan camimiz için deri topluyoruz. Camimiz yarım kaldı onun için bütün insanlardan yardım istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar ve bize yardım etsinler. Belediye başkanlarımızdan hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.” dedi.


Acemi kasaplardan biri olan ve deri yüzdüğü sırada sol elini keserek Manisa Şehir Hastanesine gelen Hasan Çağlak ise, “Acemi kasap ya elini keser ya ayağını keser. Kurbanı kestikten sonra kellesini yüzerken sol başparmağımın üstü kesildi. Bereket sıyırdı düz gelseydi parmağımı koparabilirdi” diyerek eline 4 dikiş atıldığını söyledi.


Manisa merkezde bulunan Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine öğle saatlerine kadar 70’in üzerinde kurban yaralanması geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:00
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