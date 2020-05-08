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Aktüel

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:33:46 -
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da kontrol noktasında durdurulan kamyonda dedektör köpekle yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayahşi Mahallesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik dedektör köpeği "Volta" ile yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 1 tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu içmek için kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Kamyonda bulunan R.I (35) ve M.D (44) gözaltına alındı.

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