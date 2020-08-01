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Aktüel

Manisa'daki toplu hayvan ölümleri hakkında inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:18:28 -
Manisa'daki toplu hayvan ölümleri hakkında inceleme başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplu telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

Gökçeren Mahallesi'ndeki besihanelerde 27 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Besici Mahmut Özpınar, 18 hayvanını kaybettiğini, bir an önce hastalığın tespit edilmesini istediklerini belirtti.

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