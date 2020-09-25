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Aktüel Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı

Soma'da sokakta açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili tutuklanan zanlının ifadesinde, hedefinde başka birisinin olduğunu, yanlış kişileri vurduğunu söylediği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:11:17 -
Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da kafeteryaların bulunduğu sokakta açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bilecik'te dün yakalanan zanlı tutuklandı.

Mustafa Topçu Sokak'ta 23 Ağustos'ta yaşanan silahlı saldırının zanlısı olarak dün Bilecik'in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalanan Mert Can Öztürk (20), Soma Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öztürk'ün ifadesinde suçu itiraf ettiği, babasının hasmını vurmak istediğini ancak yanlış kişileri vurduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

Soma'da 23 Ağustos gecesi, otomobilden açılan ateş sonucu bir kafede oturan Bahadır Akbay yaşamını yitirmiş, A.O. ve G.D. yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında zanlı Mert Can Öztürk'ün babası Y.Ö ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan kuzeni M.Y. tutuklanmıştı.


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